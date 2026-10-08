Чешская армия начала тестирование боевых роботов

Чешская армия совместно с Национальной гвардией США проводит масштабные тактические учения на полигоне Либава. В маневрах задействованы более тысячи военнослужащих и около 100 единиц тяжелой техники, включая танки Leopard.

Главная особенность учений - боевое тестирование прототипов наземных роботов и беспилотников. Командование планирует полностью перевести на автономные платформы самые опасные задачи: от разведки и радиоэлектронной борьбы до эвакуации раненых.

Данные испытания лягут в основу масштабной программы модернизации чешских вооруженных сил.