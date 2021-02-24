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Чешские авиалинии уволят всех сотрудников из-за финансовых трудностей на фоне пандемии коронавируса

На улице окажутся 430 специалистов. Информацию подтвердили в профсоюзе авиационных экипажей. При этом государство помощь не обещает, и как компания будет функционировать в ближайшее время - неизвестно. Пострадают и тысячи клиентов, которые купили билеты на самолет. В прошлом году CzechAirlines понесли убыток на 58 миллионов евро.

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