ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Честные и прозрачные выборы? Трамп подал в суд на британских лейбористов

Дональд Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США на правящую в Британии Лейбористскую партию.

Он обвиняет ее во вмешательстве в американские выборы. Штаб политика требует провести расследование.

Поводом стало заявление члена британской партии, что почти 100 ее представителей направляются в Штаты агитировать за демократов в ключевых колеблющихся штатах.

Представители Трампа отмечают, что лейбористы оказывают помощь Харрис посредством "незаконных иностранных взносов на избирательную кампанию".

Трамп

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все