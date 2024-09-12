Честные и прозрачные выборы? Трамп подал в суд на британских лейбористов

Дональд Трамп подал жалобу в Федеральную избирательную комиссию США на правящую в Британии Лейбористскую партию.

Он обвиняет ее во вмешательстве в американские выборы. Штаб политика требует провести расследование.

Поводом стало заявление члена британской партии, что почти 100 ее представителей направляются в Штаты агитировать за демократов в ключевых колеблющихся штатах.