Четвертая неделя забастовок во Франции без движения транспорта. Государственная железнодорожная компания уже потеряла более 400 миллионов евро. Забастовка привела к большим потерям и для владельцев магазинов и ресторанов.



Под давлением профсоюзов правительство пошло на пенсионные уступки некоторым профессиональным категориям, а именно полицейским и пожарным. Но, несмотря на призыв Президента Эммануэля Макрона объявить рождественское перемирие, забастовки продолжатся и в 2020 году. Очередной раунд переговоров между властями и профсоюзами намечен на 7 января.



