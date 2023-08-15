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Четвертое уголовное дело: новые обвинения предъявлены Трампу

Уже четвертое уголовное дело против экс-президента США. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Дело включает 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.

Отметим, Трампу ранее успели инкриминировать ненадлежащее хранение секретных документов, махинации при выплате средств бывшей порноактрисе, а также обвинения, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021-го. Сам экс-лидер Белого дома подсчитал: по всем вменяемым статьям ему может грозить 561 год тюрьмы.

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