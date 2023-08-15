3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Четвертое уголовное дело: новые обвинения предъявлены Трампу
Уже четвертое уголовное дело против экс-президента США. Большое жюри в американском штате Джорджия предъявило обвинения Дональду Трампу и группе связанных с ним лиц по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход выборов 2020 года. Дело включает 13 пунктов, в том числе нарушение закона о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога, подачу ложных документов и другие.
Отметим, Трампу ранее успели инкриминировать ненадлежащее хранение секретных документов, махинации при выплате средств бывшей порноактрисе, а также обвинения, связанные со штурмом Капитолия в январе 2021-го. Сам экс-лидер Белого дома подсчитал: по всем вменяемым статьям ему может грозить 561 год тюрьмы.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все