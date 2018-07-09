Четверых мальчиков эвакуировали из затопленной пещеры в Таиланде

Уникальная операция по спасению детей в Таиланде - и первые успехи. Спасатели смогли эвакуировать четверых мальчиков из затопленной пещеры. Ребята были заблокированы там две недели. В операции участвуют 90 дайверов. Подробности в нашем сюжете.

16 дней в темноте.

Решающий этап операции по спасению детей из пещеры Тхам Луанг начался в воскресенье в 10 часов утра по местному времени. Восемнадцать водолазов - 13 иностранцев и пятеро тайских подводников - направились к детям, которые уже третью неделю находятся под землей. Решение о начале эвакуации было принято с учетом прогноза погоды и ожидаемых в скором времени тропических ливней. Снаружи пещеры спасатели работают над тем, чтобы вода не попадала внутрь. За прошедшие дни несколько камер подземелья были достаточно осушены. Специальные бригады перекрывают водостоки, ведущие в пещеру, мешками с песком и землей. В самих тоннелях для отвода стекающей воды установили трубы.

Наронгсак Осоттханакон, руководитель штаба спасательной операции: "Наступил день Х. Ребята готовы к любым вызовам. Мы находимся на пике готовности".

Ранним утром в воскресенье была очищена территория вблизи пещеры. Затем полиция и военные разметили и перекрыли 200-метровую зону, закрытую для всех, кто не занят непосредственно в эвакуации. А перед началом операции спасатели посвятили родителей и родственников детей в детали операции и заручились их согласием. Возвращения невольных пленников все ждут с нетерпением. Местные жители горячо молятся за спасение, вознося молитвы в храме Чиан-грай. В пещере с мальчиками находится австралийский врач, который решил начать спасательную операцию с самых слабых детей. Учитывалось и психологическое состояние подростков. К тому же многие из ребят не умеют плавать, они выросли в горной местности.

И вот первая радостная новость!

Наронгсак Осоттханакон, руководитель штаба спасательной операции: "Я хочу сообщить всем, кто поддерживал нас. Наконец мы видим первых спасенных мальчиков!"

Из частично затопленной пещеры Тхам Луанг выведены первые двое мальчиков. В расположенном у входа в пещеру полевом госпитале их осмотрели врачи. После доставили в больницу, расположенную примерно в часе езды от пещеры. А еще через полчаса стало известно, что еще два ребенка достигли базового лагеря дайверов. Спустя 30 минут и эти дети вышли из пещеры и были осмотрены медиками и отправлены в больницу.

Как и планировалось, детей из заточения выводили по одному - многие проходы очень узкие. Всего же каждому мальчику пришлось преодолеть более 4 километров. Участки, заполненные водой, дети проходили в водолазном снаряжении - пользоваться аквалангами их под землей учили несколько дней. Каждого сопровождали по два аквалангиста - они, кроме своего, транспортируют и баллон с кислородом для школьника. Шли в связке - каждый ребенок связан тросом с сопровождающими его дайверами. Первый движется впереди, второй страхует сзади. Специально установленные лампы освещают путь и не дают сбиться с него.

После первого успешно проведенного спасательного дня операцию приостановили. Дайверам необходимо подготовиться к следующему этапу операции.

Наронгсак Осоттханакон, руководитель штаба спасательной операции: "Операция по эвакуации детей продолжится через 10, максимум 20 часов. Сейчас идет замена использованных в течение сегодняшнего дня баллонов со сжатым воздухом, которые размещаются на маршруте эвакуации".