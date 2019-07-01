Четыре астероида летят прямо к Земле и потенциально могут столкнуться с нашей планетой

Один из них диаметром 900 метров проходит через Солнечную систему со скоростью около 70 тысяч км/ч и каждую секунду приближается к Земле почти на 30 км, сообщает Европейское космическое агентство. Самый отдаленный от Земли астероид размерами с нашу планету движется вокруг Солнца и находится под постоянным наблюдением для оценки всех рисков.