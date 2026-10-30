Чей Тайвань? Как остров оказался между Пекином, Вашингтоном и собственными амбициями

2 октября 2026 года на восточном побережье острова Тайвань сели новые американские истребители F-16. Тайбэй заказал их еще в 2019-м и ждал семь лет. За это время успели смениться пандемия, два американских президента и цены на все, кроме самих самолетов.

Всего по контракту положено 66 машин на 8 млрд долларов, пока прибыли только две. Получается, у острова есть 3 % заказа и 100 % внимания Пекина. Посадку авиатехники на материке видели и прекрасно запомнили. Остров чуть меньше по размерам Минской области, но на нем живут 23 млн человек. До материкового Китая - около 130 км, а до Вашингтона - больше 11 тыс. км. Сразу видно, кто является соседом, а кто - зачастившим гостем.

Позиция Пекина за полвека не изменилась ни на запятую, и в этом его главная сила. Президенты в Вашингтоне меняются каждые четыре года, а формулировка в Пекине остается прежней.

Мао Нин, официальный представитель МИД КНР:

"В мире существует только один Китай, и Тайвань является неотъемлемой частью территории Китая, а правительство Китайской Народной Республики - единственное законное правительство. Приверженность принципа "одного Китая" противодействует сепаратизму в пользу независимости Тайваня, и поддержка усилий по воссоединению Китая отражает общее стремление и волю международного сообщества. Так называемая демократия, которую продвигает Лай Циндэ (президент Китайской Республики (Тайваня). - Прим. news.by), не может скрыть истинную сущность его сепаратистской программы. Возвращение Тайваня в состав Китая - важный итог Второй мировой войны и неотъемлемая часть послевоенного международного порядка".

Так чей Тайвань? Пекин отвечает на этот вопрос 77 лет всегда одинаково. Вашингтон все эти годы делает вид, что вопроса не услышал и параллельно продает оружие.

В 1895 году империя Цин проиграла войну Японии и отдала Тайвань Токио. Полвека остров жил как японская колония с японскими школами, названиями и полицией. Китайским он от этого быть не перестал, просто временно сменил адрес. В 1945-м Япония капитулировала, и по Каирской и Потсдамской декларациям Тайвань вернулся к Китаю. На бумаге вопрос закрыли, но мирный договор так и не подписали, поэтому война формально не закончилась, а просто встала на паузу. Возникла уникальная ситуация - два правительства, и оба уверены, что Китай один. Спорили они не о том, едина ли страна, а о том, кто в ней главный.

Чэнь Минчи, заместитель министра иностранных дел Тайваня:

"Факт, что Китайская Республика, Тайвань и Китайская Народная Республика не подчиняются друг другу, признан на международном уровне. Для суверенного государства совершенно естественно поддерживать международные отношения. Дипломатическое взаимодействие Тайваня со странами-союзниками полностью соответствует нормам международного права".

По его словам, меры, предпринимаемые Китаем, вовсе не способствуют достижению конструктивной стратегической стабильности, к которой он якобы стремится. Напротив, они подрывают основы двусторонних отношений, поскольку заметность и влияние Тайваня на международной арене продолжает расти, и если материковый Китай продолжит свои попытки подавления Тайваня на международной арене, его ресурсы будут истощены. "Неужели они всерьез планируют вводить санкции против всего мира?" - задался вопросом замминистра иностранных дел Тайваня.

Санкции против всего мира звучат эффектно, но есть одна арифметическая деталь. Тайвань официально признают около дюжины государств, в основном небольшие острова Тихого океана и Карибского бассейна, а также Ватикан. Остальной мир, включая самих США, признает Пекин, так что весь мир оказывается, скорее, клубом по интересам.

"Мы уважаем и защищаем законные права тайваньских соотечественников на свободу слова и самовыражения, однако подчеркиваем, что в принципиальных вопросах не должно быть никакой двусмысленности. Отстаивание национального воссоединения и противодействие отделению Тайваня отражают общую волю всего китайского народа. Никто и никакие силы не могут, пользуясь плодами развития материкового Китая, одновременно вступать в сговор с сепаратистскими силами, выступающими за независимость Тайваня", - заявил официальный представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

Пользуясь плодами развития материка - это не фигура речи, а бухгалтерия. Главный торговый партнер Тайваня не США, а материковый Китай вместе с Гонконгом. Туда уходит больше трети тайваньского экспорта. Политики спорят о суверенитете, а контейнеры спокойно ходят через пролив, потому что торговля, в отличие от дипломатии, обид не помнит.

Теперь о главной причине, по которой о Тайване говорят в Вашингтоне, Брюсселе и Токио. Он хоть размером с ноготь, но стоит дороже нефти. Там производят чипы и микросхемы, которые есть в смартфоне, ноутбуке, автомобиле, стиральной машине, крылатой ракете и в каждой нейросети. Самые передовые из них делают в цехах, где воздух чище, чем в операционной, а люди одеты, как космонавты, которые никуда не летят.

"Наша революция началась с Кво-Тинг Ли. Он был настоящим технологическим провидцем. В 1950-1960-е годы активно развивал технологии, которые можно было поставить на промышленные рельсы. Он заложил основы тайваньских полупроводников. Компания Philips дала старт главной компании TSMC. Кво пригласил Philips, и в 1987 году мы сделали национальную корпорацию полупроводников. В середине нулевых они продали Тайбэю все акции, посчитали рынок полупроводников невыгодным и ушли делать медицинское оборудование", - рассказал главный исполнительный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

TSMC, по разным оценкам, выпускает около 90 % самых сложных микросхем на планете. Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm стоят в очереди к одному заводу, как пассажиры к единственному окошку кассы.

Отсюда и пошел термин "кремниевый щит". Логика простая - пока мировая экономика держится на тайваньских чипах, большая война здесь невыгодна никому. Ни Вашингтону, ни Пекину, ни владельцу смартфона. Остров защищен не столько ракетами, сколько тем, что без него остановятся контейнеры от Детройта до Шэньчжэня. Но у щита есть и обратная сторона - слишком ценное место редко оставляют в покое, поэтому Вашингтон уже несколько лет уговаривает TSMC строить заводы в Аризоне.

"Тайвань важен для американцев, во-первых, для предотвращения доминирования Китая в Азии, на долю которого приходится 50 % мирового ВВП. Если бы Китай доминировал, наша жизнь сильно бы пострадала. Тайвань имеет решающее значение в антигегемонистской коалиции, которая представляет собой коалицию стран, включая Индию, Японию, Филиппины, возможно, Вьетнам. Если мы откажемся от Тайваня или проиграем из-за Тайваня, у стран региона появится рациональный стимул перестроиться и приспособиться к Пекину", - считает заместитель министра обороны США по военно-политическим вопросам Элбридж Колби.

2 августа 2022 года за полетом одного самолета онлайн следили почти 3 млн человек (это рекорд сервиса Flightradar). На борту находилась 55-й спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, третье лицо в американской иерархии власти. Она стала самым высокопоставленным американским гостем на острове за четверть века и, судя по реакции, самым незваным.

"Мой визит сюда - это пример демократии, борьбы за права людей. Наше железное убеждение, что Тайвань - демократическое государство, и мы благодарны людям, что они нас поддерживают", - сказала Нэнси Пелоси.

Нэнси Пелоси (слева)

Официальная часть визита - поддержать демократию. Неофициальная - показать Пекину, что Вашингтон летает куда хочет и когда хочет. Немаловажно, что до промежуточных выборов в США оставалось три месяца, а фотографии из Тайбэя отлично смотрелись в предвыборных буклетах. Но последствия ощущаются и по сей день. С тех пор маневры вокруг Тайваня для армии КНР стали регулярными, почти рутиной, как плановая проверка в многоквартирном доме. Пелоси давно вернулась в Вашингтон, а тайванцы теперь живут в режиме постоянных учений. Американская поддержка, как выяснилось, приезжает на сутки, а ее последствия остаются на годы.

Чэнь Вэньсинь, директор Института американских исследований при Китайском институте современных международных отношений:

"Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты уважали коренные интересы Китая, прежде всего в вопросе Тайваня. Для Китая это не просто слова. По тайваньскому вопросу у Пекина весьма твердая позиция. Если этот вопрос не будет урегулирован должным образом, решить многие другие проблемы в отношениях между Китаем и США будет очень сложно. США также следует признать реальное положение дел и пересмотреть свою политику в отношении Тайваня".

Тайвань вооружается быстро и дорого. В декабре 2025-го Вашингтон одобрил крупнейший пакет в истории на 11 млрд долларов, куда входят гаубицы, ракетные комплексы и дроны. Схема элегантная - оружие производит американская оборонка, платит за него Тайбэй, а деньги остаются в американских штатах вместе с рабочими местами в американских округах. Эти движения беспокоят и других соседей.

"Это исторический факт. Если вы признаете Тайвань частью Китая, вы можете высказать свое мнение за или против, но это часть Китая. И китайцы должны сами решать. К чему это лицемерие и противоречие? Я считаю Тайвань частью Китая. Мы можем не соглашаться с некоторыми перегибами. Да, высказывайте свое мнение, но только в этом контексте. Это один Китай. С этим все согласны", - убежден премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.

Есть неудобный вопрос: защищает ли это оружие остров Тайвань или делает его мишенью покрупнее? История подсказывает, что чем больше арсенал на спорной территории, тем меньше у сторон желания договариваться, и тем больше поводов не доверять друг другу и воевать.

В мае 2026 года в Пекине встречаются президент США Дональд Трамп и Председатель КНР Си Цзиньпин. В повестке была торговля, Иран, технологии, пошлины и Тайвань. Остров обсуждали так часто, что его можно было бы внести в протокол как постоянного участника, если бы его туда пригласили.

Дональд Трамп (слева) и Си Цзиньпин (справа)

"Мы не ищем войн. Если оставить все как есть, думаю, Китай это устроит. Мы не хотим, чтобы кто-то говорил: "Давайте провозгласим независимость, потому что нас поддерживают Штаты". Мы не полетим воевать за них. За 9,5 тыс. км", - подчеркнул глава Америки.

Вот и вся американская политика в отношении Тайваня в одной цитате - самолеты и ракеты продадим, а воевать не полетим. В Тайбэе за саммитом тоже следили, затаив дыхание, но вслух говорили спокойно. Так ведут себя люди, которые знают, что их судьбу обсуждают в соседней комнате и делают вид, что им это просто неинтересно.

"Правительство внимательно следит за встречами лидеров Соединенных Штатов и Китая. Мы расцениваем эти встречи положительно, поскольку они способствуют региональной стабильности и снижению потенциальных рисков, связанных с экспансией авторитарных сил. Мы продолжаем сотрудничать с Соединенными Штатами на всех уровнях", - отметила представитель аппарата премьер-министра Тайваня Мишель Ли.

Мишель Ли

"Расцениваем положительно" - образец дипломатического оптимизма. В переводе это значит приблизительно следующее: о нас договариваются двое, но самих нас за столом нет, но мы очень надеемся, что о нас скажут что-то хорошее. Но не в этот раз, не получилось.

Ассистент-исследователь Института политических наук Академии Синика Ронан Фу заявил, что речи Трампа о Тайване расстраивают жителей острова, "но есть в этом и положительный момент - он не бросит нас просто так. Если он так сделает, то только по какой-то важной причине. Сегодня у него таких причин нет, но мы никуда не побежим. Деньги у Тайваня есть, чтобы обороняться".

Важно и другое. Трамп прямо предупреждает Тайбэй: не провоцируйте и не рассчитывайте, что Америка будет воевать за ваши политические амбиции. Впервые за долгое время из Вашингтона прозвучало то, что Пекин говорит десятилетиями. Статус-кво дороже лозунгов. Пока Вашингтон балансирует между "продадим" и "не полетим", более 180 государств поддерживают дипломатические отношения с Пекином. Принцип "одного Китая" - это не позиция одной страны, а международная норма, которую в Организации Объединенных Наций закрепили еще полвека назад.

"Принцип "одного Китая" несовместим с любыми действиями, направленными на расчленение или отторжение отдельных частей китайской территории, а также на ущемление суверенитета и территориальной целостности Китая. В связи с этим тайваньский вопрос в той мере, в какой он предполагает расчленение страны, противоречит нашей позиции, основанной на политике "одного Китая" и принципе "одного Китая". Мы не можем ни одобрить, ни поддержать подобное устремление", - сообщил президент Ботсваны Дума Гидеон Боко.

И для Африки это не абстракция. Континент, чьи границы когда-то чертили линейкой в европейских столицах, хорошо знает, чем заканчивается внешнее содействие в вопросах территориальной целостности, поэтому там говорят прямо - внутренние дела решаются внутри страны. Второй голос прозвучал из Беларуси.

"Мы высоко ценим тесное стратегическое сотрудничество с Китаем на международной арене. Наши страны неизменно оказывают поддержку друг другу по важным вопросам мировой повестки дня. Мы осуждаем действия, направленные на усиление напряженности вокруг Тайваня. Беларусь всегда следовала принципу "одного Китая", выступала за мирное решение и категорически против вмешательства иностранных государств во внутренние дела Китайской Народной Республики. Минск поддерживал и будет поддерживать Пекин по всем чувствительным вопросам, в том числе по Синьцзяну, Южно-Китайскому морю, Гонконгу и Тайваню", - подчеркнул Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Главное в этой позиции касается не только острова Тайвань, но и принципа. Внутренние вопросы суверенного государства не решаются визитами спикеров, авианосцами в проливе и оружейными контрактами из-за океана. Это правило работает для Китая, Беларуси и любой страны, которая не хочет, чтобы ее судьбу обсуждали в чужих столицах.

Зачем США продают Тайваню оружие, но отказываются воевать за него. Как один визит американского политика превратил пролив в зону военных учений. Об этом и не только смотрите подробнее в специальном репортаже.