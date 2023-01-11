Чьи интересы поддерживает коллективная милитаризация Украины

Военную помощь Украине нужно усилить! С таким заявлением выступил генсек НАТО на фоне информации об ожесточенных боях в Артемовске и Соледаре иперехода последнего под российский контроль. В альянсе приветствуют готовность Соединенных Штатов, Франции и Германии к скорым поставкам Киевубоевых машин пехоты и легких танков.

За отправку оружия Украине проголосовал сегодня сенат Италии, несмотря на протесты рядовых итальянцев. Поляки помогают живой силой. По сообщениям ряда Telegram-каналов, в отели Николаевской области малыми группами заселились польские военнослужащие. Судя по всему, это инструкторы, которые приехали для обучения ВСУ работе с танками Leopard и артиллерийскими установками западного образца. Подробности у Елизаветы Казаковой.

Объем военной помощи Запада киевскому режиму только с начала специальной военной операции почти сравнялся с оборонным бюджетом России за минувший год.

Милитаристский спрут наступает со всех фронтов.Министр иностранных дел Германии Бербок лично заявилась в Харьков и пообещала новые поставки оружия Украине. Поставки коллективные.Ранее канцлер Шольц жаловался на то, что бундесвер исчерпал лимит из своих резервов, давеча и генсек НАТО признал:

Мы оказали беспрецедентный объем поддержки Украине за эти месяцы. И, конечно, мы истощили наши запасы. И существует только одно долгосрочное решение - производить больше. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО

Техника времен СССР, которую ВСУ сплавляли Прибалтика, Польша, Германия, Чехия, закончилась. Хотите дальше воевать против России с украинского полигона, извольте вкладывать деньги своих, отечественных, налогоплательщиков в милитари-производство. Чему последние противятся из последних сил, но воля их властей, оказавшихся под диктатом США, сильнее.

Большая часть оружия, которое использует в войне на Украине, это западное оружие. Я видел это, когда работал на Донбассе. Много оружия Евросоюза и много денег на закупки этого оружия. Снабжение украинской армии - это деньги Запада. Бруно Амарал де Карвалью, журналист (Португалия)

"Друзья" помогают Киеву в коллективном порыве. К примеру, Канада закупит у США усовершенствованную зенитно-ракетную систему (NASAMS) и передаст ее Украине. Пожертвование обойдется канадским налогоплательщикам в 300 с лишним миллионов долларов. Премьер Трюдо обнародовал благотворительную акцию на встрече в Мехико.

Там в фарватере российской угрозы обсудили с Байденом и общие обязательства по защите Северной Америки, включая приобретение Канадой истребителей F-35.

Раз пошли такие сделки, наверняка настало время вспомнить о своих интересах и на фронте энергетическом. Возможно, не за горами разморозка Байденом строительства проекта - трансграничный нефтепровод Keystone XL.

Вероятные прибыли с XL измеряться будут уже не какими-то миллионами. И при нынешней искусственной лихорадке на мировом нефтяном рынке - не до прежних разногласий. Каждый день дорог в прямом смысле слова.

Мы предусмотрели агрессивные инвестиции в благополучие американских семей, американских рабочих, инвестиции в национальную оборону. Чак Шумер, лидер демократического большинства в сенате США