3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Чьи интересы поддерживает коллективная милитаризация Украины
Военную помощь Украине нужно усилить! С таким заявлением выступил генсек НАТО на фоне информации об ожесточенных боях в Артемовске и Соледаре иперехода последнего под российский контроль. В альянсе приветствуют готовность Соединенных Штатов, Франции и Германии к скорым поставкам Киевубоевых машин пехоты и легких танков.
За отправку оружия Украине проголосовал сегодня сенат Италии, несмотря на протесты рядовых итальянцев. Поляки помогают живой силой. По сообщениям ряда Telegram-каналов, в отели Николаевской области малыми группами заселились польские военнослужащие. Судя по всему, это инструкторы, которые приехали для обучения ВСУ работе с танками Leopard и артиллерийскими установками западного образца. Подробности у Елизаветы Казаковой.
Объем военной помощи Запада киевскому режиму только с начала специальной военной операции почти сравнялся с оборонным бюджетом России за минувший год.
Милитаристский спрут наступает со всех фронтов.Министр иностранных дел Германии Бербок лично заявилась в Харьков и пообещала новые поставки оружия Украине. Поставки коллективные.Ранее канцлер Шольц жаловался на то, что бундесвер исчерпал лимит из своих резервов, давеча и генсек НАТО признал:
Мы оказали беспрецедентный объем поддержки Украине за эти месяцы. И, конечно, мы истощили наши запасы. И существует только одно долгосрочное решение - производить больше.
Техника времен СССР, которую ВСУ сплавляли Прибалтика, Польша, Германия, Чехия, закончилась. Хотите дальше воевать против России с украинского полигона, извольте вкладывать деньги своих, отечественных, налогоплательщиков в милитари-производство. Чему последние противятся из последних сил, но воля их властей, оказавшихся под диктатом США, сильнее.
Большая часть оружия, которое использует в войне на Украине, это западное оружие. Я видел это, когда работал на Донбассе. Много оружия Евросоюза и много денег на закупки этого оружия. Снабжение украинской армии - это деньги Запада.
"Друзья" помогают Киеву в коллективном порыве. К примеру, Канада закупит у США усовершенствованную зенитно-ракетную систему (NASAMS) и передаст ее Украине. Пожертвование обойдется канадским налогоплательщикам в 300 с лишним миллионов долларов. Премьер Трюдо обнародовал благотворительную акцию на встрече в Мехико.
Там в фарватере российской угрозы обсудили с Байденом и общие обязательства по защите Северной Америки, включая приобретение Канадой истребителей F-35.
Раз пошли такие сделки, наверняка настало время вспомнить о своих интересах и на фронте энергетическом. Возможно, не за горами разморозка Байденом строительства проекта - трансграничный нефтепровод Keystone XL.
Вероятные прибыли с XL измеряться будут уже не какими-то миллионами. И при нынешней искусственной лихорадке на мировом нефтяном рынке - не до прежних разногласий. Каждый день дорог в прямом смысле слова.
Мы предусмотрели агрессивные инвестиции в благополучие американских семей, американских рабочих, инвестиции в национальную оборону.
Украина же стала маховиком для раскрутки чужих прибылей, а в самом центре классической конструкции - инфляция уже свыше 26,5 %, рекордный дефицит бюджета - до 38 миллиардов долларов и нескончаемый перечень западных траншей и грантов, за которые придется расплачиваться еще не одному поколению - как говорится, до последнего украинца.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов