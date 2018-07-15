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Чикаго охватили протесты

Американский Чикаго охватили протесты. Причина - вновь полицейский произвол. Акцию недовольства вызвало убийство полицейскими мужчины, который, как они предполагали, был вооружен. Офицеры пытались допросить подозреваемого, но он оказал сопротивление. В результате стражи порядка применили оружие и мужчина погиб. Правоохранители объявили, что на месте происшествия было найдено оружие.

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