Американский Чикаго охватили протесты. Причина - вновь полицейский произвол. Акцию недовольства вызвало убийство полицейскими мужчины, который, как они предполагали, был вооружен. Офицеры пытались допросить подозреваемого, но он оказал сопротивление. В результате стражи порядка применили оружие и мужчина погиб. Правоохранители объявили, что на месте происшествия было найдено оружие.