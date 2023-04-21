Чили национализирует литиевую промышленность

Президент Чили Габриэль Борич национализирует литиевую промышленность. Этот металл применяется в сфере автомобилестроения, медицине и металлургии. Добыча лития в самой южной стране мира распределена между крупными зарубежными игроками, в том числе американских компаний. В 2022 году о национализации литиевых резервов объявила Мексика, а Индонезия (крупнейший поставщик никелевой руды в мире) в 2020 году запретила экспорт этого полезного ископаемого.