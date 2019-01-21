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Чили приходит в себя после землетрясения

Подземные толчки магнитудой 6,7 были зафиксированы недалеко от прибрежного города Кокимбо. Погибли два человека. Без света сейчас остаются около 200 тысяч. После основного толчка в Чили произошли десятки афтершоков.

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