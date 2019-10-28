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Чили: Режим ЧП отменен

Президент Чили отменил в стране режим чрезвычайного положения, который был введен ранее из-за ожесточенных акций протеста. Себастьян Пиньера попросил всех министров уйти в отставку, чтобы сформировать новый кабинет. Ранее правительство пообещало увеличить пенсии и снизить тарифы на электроэнергию. Напомним, поводом протестов стало повышение платы за проезд в метро. В результате беспорядков погибли 19 человек, более полумиллиона получили ранения, еще почти 3 тысячи были арестованы.

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