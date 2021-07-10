Чилийская полиция водометами разогнала протестующих

Полиция Сантьяго применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Они собрались накануне в центре чилийской столицы. Митингующие требовали освободить арестованных ранее на многочисленных акциях протеста. В итоге было задержано еще пять человек. При этом в силовиков летели фейерверки и сигнальные ракеты.