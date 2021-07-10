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Чилийская полиция водометами разогнала протестующих

Полиция Сантьяго применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Они собрались накануне в центре чилийской столицы. Митингующие требовали освободить арестованных ранее на многочисленных акциях протеста. В итоге было задержано еще пять человек. При этом в силовиков летели фейерверки и сигнальные ракеты.

Демонстранты выступают за отставку президента Себастьяна Пинеры и экономические реформы в стране. Акции протеста регулярно проходят в Чили с октября 2019 года.


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