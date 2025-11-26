China Morning Post: Число жертв пожара в высотках Гонконга увеличилось до 44

Число погибших при пожаре в жилых домах в Гонконге увеличилось до 44, еще 45 человек находятся в тяжелом состоянии, сообщает China Morning Post.

279 человек до сих пор числятся пропавшими без вести. Задержаны трое подозреваемых в причастности к пожару в небоскребах. По данным СМИ, причиной могло стать курение рабочих.

В жилом комплексе проводились масштабные ремонтные работы. Когда начался пожар, огонь распространился на дома со строительных лесов и моментально охватил здания, пути к спасению были отрезаны.