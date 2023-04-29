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Численность ЛГБТ в США стремительно растет

Любопытные данные соцопроса компании Gallup публикуют американские СМИ. В графиках наглядно отражается эффект массированной ЛГБТ-пропаганды. Рост числа тех, кто считает себя представителями сексуальных меньшинств, составляет ежегодные несколько процентов. В прошлом году среди 40-летних каждый пятый называл себя представителем ЛГБТ, а среди 20-летних - каждый четвертый. Более того, даже среди школьников представителями меньшинств называют себя 25% опрошенных.

Учитывая, что любые выступления против ЛГБТ в Штатах фактически запрещены, а операции по перемене пола детям и взрослым многие регионы оплачивают из страховых взносов, не вызывает сомнений, что нынешние меньшинство с большинством поменяются в Америке именами уже в самые ближайшие годы.

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