Численность ЛГБТ в США стремительно растет

Любопытные данные соцопроса компании Gallup публикуют американские СМИ. В графиках наглядно отражается эффект массированной ЛГБТ-пропаганды. Рост числа тех, кто считает себя представителями сексуальных меньшинств, составляет ежегодные несколько процентов. В прошлом году среди 40-летних каждый пятый называл себя представителем ЛГБТ, а среди 20-летних - каждый четвертый. Более того, даже среди школьников представителями меньшинств называют себя 25% опрошенных.