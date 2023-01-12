Численность военных в Германии уменьшается - в чем причина?

С проблемами при вербовке столкнулось и министерство обороны Германии. Берлин планировал к 2025 году увеличить численность военных в бундесвере до 203 тысяч человек. Но эту цель скорректируют в сторону уменьшения, связано это с нежеланием немцев идти в армию и с демографическим спадом. Сообщается, что с началом российской спецоперации в Украине число отказов поступать на военную службу в немецкую армию увеличилось в пять раз.