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Численность военных в Германии уменьшается - в чем причина?
С проблемами при вербовке столкнулось и министерство обороны Германии. Берлин планировал к 2025 году увеличить численность военных в бундесвере до 203 тысяч человек. Но эту цель скорректируют в сторону уменьшения, связано это с нежеланием немцев идти в армию и с демографическим спадом. Сообщается, что с началом российской спецоперации в Украине число отказов поступать на военную службу в немецкую армию увеличилось в пять раз.
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