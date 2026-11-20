Почти каждый 4-й ребенок на планете сегодня живет в зоне вооруженного конфликта. Как сообщает международная организация Save the Children, в горячих точках оказались около 589 млн детей - это антирекорд со времен окончания холодной войны.

Только за последнее десятилетие эта цифра выросла более чем в 1,5 раза. Наиболее тяжелая ситуация - на Ближнем Востоке и в Африке, где ежегодно из-за войн и лишений умирают почти 5 млн малышей до 5 лет.

Не лучшая картина и в Украине: в сети разошлись показательные кадры из обычного 11-го класса украинской школы. В кабинете за партами почти не видно юношей - большинство ребят родители успели вывезти за границу до 18-летия, чтобы спасти от мобилизации.

А вот оставшихся девушек активно готовят к войне вместо мирной жизни: по данным зарубежных СМИ, в Украине уже более 400 тыс. старшеклассников, включая девочек, проходят обязательную военную подготовку, где их учат штурмовать здания и управлять беспилотниками.