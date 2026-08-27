Число погибших из-за наводнения в Непале достигло 332

Чудесное спасение произошло в Непале. Спасатели буквально вытащили с того света мужчину, которого унесло разрушительным оползнем. Пострадавшего обнаружили живым в толще грязи, он был целиком покрыт илом, но смог дождаться помощи.

В пострадавших районах Гималаев продолжается масштабная поисково-спасательная операция, однако ситуация в регионе остается критической. Число погибших достигло 332. Еще около 1,5 тыс. человек (включая свыше 700 иностранных туристов) числятся пропавшими без вести в Непале и китайском Тибете.

Поиски в зоне бедствия не прекращаются ни на минуту.