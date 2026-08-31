Число погибших из-за наводнения в Непале превысило 900 человек

Разрушительное стихийное бедствие в Гималаях приняло масштабы исторической катастрофы. По последним данным, число жертв внезапного паводка в Непале превысило 900 человек. На китайской стороне извлечены тела 16 погибших.

Списки пропавших без вести резко выросли до 4,2 тыс. человек в Непале и свыше 540 в Тибете.

Главные усилия армии и спасателей сейчас брошены на гидроэлектростанции. Специалисты пытаются закачать воздух и пробиться в затопленные грязью подземные тоннели, где заблокированы сотни рабочих. Связи с ними нет. Спасательные работы осложняют сильные дожди.

Существуют опасения повторных сходов селей с гор, а также прорыва озера, которое сформировалось после катастрофического наводнения.