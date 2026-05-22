Число погибших в результате взрыва в шахте в Китае возросло до 90

Не менее 90 человек погибли в результате взрыва в шахте в Китае. Трагедия произошла в провинции Шаньси на севере страны. В момент аварии под землей находились 247 горняков. 9 еще остаются заблокированными в шахте. К месту аварии направлены 6 аварийно-спасательных отрядов численностью более 300 человек.

В настоящее время в больницах проходят лечение 123 пострадавших, еще 33 вернулись домой после лечения. В основном рабочие получили травмы от токсичного газа. Задержан ответственный за шахту представитель горнодобывающей компании.



По данным местных СМИ, предприятие в 2025 году дважды было оштрафовано за нарушение правил безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал к надлежащему урегулированию последствий аварии и тщательному расследованию ее причин с привлечением к ответственности в соответствии с законом.