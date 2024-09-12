ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Число пострадавших при массовом подрыве пейджеров в Ливане увеличилось до 4 тыс.

Власти Ирана, Ирака и Сирии осудили массовый взрыв пейджеров в Ливане - там уверены: за диверсией стоит Израиль.

Тем временем количество погибших в результате подрывов превысило 11 человек, 4 тысячи ранены.

По информации Times of Israel, израильская разведка "Моссад" получила доступ к устройствам "Хезболлы" и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество. Затем их взорвали с помощью повышения температуры батарей. По последним данным, все гаджеты были произведены на Тайване.

ЧПжертвыЛиван

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все