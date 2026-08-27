Число жертв и пропавших без вести из-за наводнения в Непале приближается к тысяче

Данные о трагических последствиях внезапного наводнения на границе Непала и Китая продолжают уточняться. К сожалению, они с каждым часом становятся все более прискорбными.

Властям Непала уже известно о гибели 157 человек, более 500 числятся пропавшими без вести. Не известна судьба 53 украинских граждан и 23 австралийцев. Значительная часть тех, кто погиб или пропал без вести - граждане Индии.

Но трагическими последствия внезапного катаклизма оказались не только для Непала: о гибели 3 человек сообщают из китайского Тибета, 265 числятся там пропавшими без вести.

Дипломатические представительства Беларуси не располагают информацией о том, что среди пострадавших есть граждане страны.

26 августа в китайском Тибете проливными дождями размыло берега одного из высокогорных озер: его воды, увлекая с собой грязь и камни, хлынули в ущелье, где располагается погранпереход из Непала в Китай. В этих местах традиционно немало иностранных туристов, потому жертв среди них особенно много.