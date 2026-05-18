Число жертв лихорадки Эбола в Конго достигло 91 человека

Из-за вспышки заболевания лихорадкой Эбола на востоке Конго погиб уже 91 человек. В общей сложности выявлено около 350 случаев заражения, заявил глава Минздрава страны.

Эпицентр распространения находится в граничащей с Угандой - провинции Итури на востоке Конго, где проживают почти 4 млн человек. Большинство из них представляют беднейшие слои населения.

По сообщению CBS News, вирусом Эбола также могли заразиться 6 американцев. Власти США рассматривают вариант их эвакуации из Африки.