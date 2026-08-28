Число жертв наводнения в Непале возросло до 547

Число жертв наводнения в Непале достигло 547. Об этом сообщают местные СМИ.

В поисково-спасательной операции после разрушительного наводнения на реке Бхоте-Коси задействованы более 13 тыс. непальских военных и полицейских. Тела погибших из-за паводка начали находить и в Индии, а это 200 км вниз по течению реки.

В Международном комитете Красного Креста заявили, что, по их оценкам, стихия могла затронуть в общей сложности порядка 93 тыс. человек. Непальские эксперты предупредили о риске вспышек инфекций из-за грязной воды.