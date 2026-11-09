Число жертв при столкновении поездов в Египте продолжает расти

В Египте выросло количество погибших в результате железнодорожной катастрофы к югу от Каира. Подтверждена смерть 7 человек. Число пострадавших превысило 125 граждан.

Трагедия произошла 8 ноября в провинции Гиза. Пассажирский состав на полной скорости протаранил хвост неподвижно стоявшего на путях поезда. Удар смял хвостовой вагон, четыре вагона сошли с рельсов и перевернулись.

Спасательная фаза на месте крушения уже завершена, все пострадавшие эвакуированы в госпитали.

Сейчас на разрушенном перегоне краны ведут расчистку путей и демонтаж искореженных вагонов.

Прокуратура начала расследование, чтобы привлечь к уголовной ответственности всех диспетчеров, чья халатность привела к гибели людей.