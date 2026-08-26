Число жертв разрушительного наводнения в Непале достигло 95 человек, сотни пропавших без вести

Растет количество жертв наводнения в Непале. По поступающей информации, погибли уже 95 человек. Пропавшими без вести числятся не менее 380 туристов, 105 из них - граждане Индии.

Данных о пострадавших или погибших белорусах в посольство нашей страны в Индии, по совместительству в Непале, не поступало. Белорусские дипломаты следят за ситуацией.

Разрушительное наводнение в Непале

Предполагается, что волна паводка образовалась из-за схода снежно-каменной лавины на границе Непала и Китая. По предварительной оценке, наводнение нанесло ущерб инфраструктуре Непала минимум на миллиард 300 млн долларов.

Основной ущерб приходится на дороги и мосты. Идет поисково-спасательная операция. В стране объявлен режим повышенной готовности.