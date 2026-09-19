Число жертв теракта у мечети в Пакистане возросло до 31, более 100 человек ранены

Число погибших в результате взрыва у мечети в Пакистане выросло до 31 человека. Ранения получили более 100 человек. Трагедия произошла в городе Кохат на северо-западе страны. В числе погибших 15 сотрудников полиции и 6 гражданских лиц.

В результате взрыва обрушилась одна из стен мечети

Сообщается, что инцидент произошел во время пятничной молитвы. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, врезался в ворота полицейского участка, после чего произошел взрыв. За рулем находился террорист-смертник. В результате взрыва обрушилась одна из стен мечети.