Число жертв землетрясения в Колумбии возросло до 265, почти 500 пропали без вести

Число погибших в результате мощного землетрясения в Колумбии возросло до 265 человек. Пострадали почти 3 с половиной тысячи, еще порядка 500 человек - в списках пропавших без вести.

Президент Колумбии сообщил, что по всей стране разрушено более 11 тыс. домов, бедствие затронуло в общей сложности более 53 тыс. жителей. В стране действует режим чрезвычайного положения, объявлен национальный траур.

Спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы в поисках выживших, а к пунктам приема донорской крови выстраиваются очереди из желающих помочь пострадавшим. Проводится оценка нанесенного ущерба.