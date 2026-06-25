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Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 235
Число погибших в результате катастрофического землетрясения в Венесуэле возросло до 235, еще 4,3 тыс. человек получили ранения. Тысячи людей числятся пропавшими без вести.
Сейчас в стране ищут выживших. Объявлено чрезвычайное положение, власти приостановили занятия в школах и открыли учебные заведения как временные убежища и пункты приема помощи.
ООН выступила с чрезвычайным обращением к международному сообществу, чтобы мобилизовать усилия для гуманитарного реагирования на кризис. Помощь уже предложили Испания, Франция, Колумбия, Мексика и другие страны.
В том числе США, которые в связи с землетрясением сняли ограничения на финансовые операции с Венесуэлой и выделяют Каракасу 150 млн долларов для борьбы с последствиями. В пострадавшую страну Америка направила две поисково-спасательные бригады, прибывают бригады также из других стран.