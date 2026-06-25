Число жертв землетрясения в Венесуэле возросло до 235

Число погибших в результате катастрофического землетрясения в Венесуэле возросло до 235, еще 4,3 тыс. человек получили ранения. Тысячи людей числятся пропавшими без вести.

Сейчас в стране ищут выживших. Объявлено чрезвычайное положение, власти приостановили занятия в школах и открыли учебные заведения как временные убежища и пункты приема помощи.

ООН выступила с чрезвычайным обращением к международному сообществу, чтобы мобилизовать усилия для гуманитарного реагирования на кризис. Помощь уже предложили Испания, Франция, Колумбия, Мексика и другие страны.