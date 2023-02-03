Число банкротств в Швеции взлетело до рекорда

В Швеции количество компаний, подавших заявление на банкротство, взлетело в январе на 47%. Это стало рекордом для страны за последние десять лет.

Хуже всего чувствует себя строительная отрасль - на рынке жилья наблюдается настоящий кризис. Снижение спроса на недвижимость привело к тому, что ее средняя стоимость упала на 16%. В итоге около 130 застройщиков объявили о своей неплатежеспособности.