3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Число бедных в Латвии продолжает расти
Центральное статистическое бюро Латвии объявило, что по итогам 2020 года четверть населения страны находилась за чертой бедности - это 440 тысяч человек. Данный показатель вырос на 2 процента в сравнении с 2019-м. О результатах текущего года говорить пока преждевременно, но тенденция наверняка сохранилась: в Латвии продолжались локдауны для бизнеса вообще и сферы услуг в частности. Вдобавок, конец 2021 был отмечен резким ростом цен на электричество и тепло. Статбюро сообщает, что особенно тяжелым является положение пенсионеров: в прошлом году 45 процентов этих людей относилось к числу бедных, причемлишь за 2020-й их количество выросло на 4 процента.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
В Канаде запретили публиковать имена 900 нацистских преступников, бежавших в страну. В чем причина?
При израильской атаке на Дамаск погибли не менее 15 мирных граждан
The Times: Украина может создать ядерную бомбу
Житель Подмосковья обнаружил противопехотную мину под полом квартиры - эвакуировано 38 человек
Регионы
Все
Происшествия
Все
Подробности изъятия 225 кг психотропов - в фильме "Наркотрафик через Беларусь: спецоперация"
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело