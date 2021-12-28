Число бедных в Латвии продолжает расти

Центральное статистическое бюро Латвии объявило, что по итогам 2020 года четверть населения страны находилась за чертой бедности - это 440 тысяч человек. Данный показатель вырос на 2 процента в сравнении с 2019-м. О результатах текущего года говорить пока преждевременно, но тенденция наверняка сохранилась: в Латвии продолжались локдауны для бизнеса вообще и сферы услуг в частности. Вдобавок, конец 2021 был отмечен резким ростом цен на электричество и тепло. Статбюро сообщает, что особенно тяжелым является положение пенсионеров: в прошлом году 45 процентов этих людей относилось к числу бедных, причемлишь за 2020-й их количество выросло на 4 процента.