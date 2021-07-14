Европа постепенно превращается в Африку. Пророчество Муаммара Каддафи начинает сбываться. Насаждаемая американская свобода привела к тому, что число беженцев во всем мире стремительно растет. Причем каждая новая волна напрямую связана с активными боевыми действиями претендующего на однополярность дядюшки Сэма. Будь то Ирак, Ливия или Сирия, Йемен, Гаити в 2004-м. Военных кампаний только за двухтысячные наберется около десятка. Так стоит ли удивляться тому количеству мигрантов, бегущих от печальных итогов "демократии". Как это, собственно, делает Литва, которая продолжает по указке спекулировать на проблеме, ранеене представлявшей для нее никакого интереса. Попытки обвинить Беларусь в неком организованном подвозе или доставке этих несчастных людей до границы разбиваются о факты в независимых репортажах.



Комментарии мигрантов лучше любого эксперта свидетельствуют, что никакой организованной доставки беженцев в Беларусь не существует. Это исключительно их личная инициатива.