Число эвтаназий в Канаде стремительно растет: самоубийство рекламируется и на местном ТВ

В Канаде число граждан, подвергшихся эвтаназии, выросло за прошлый год на 15% и составило 15 280 человек. Власти страны активно склоняют врачей к тому, чтобы не лечить пациентов, а назначать им добровольный уход из жизни. Практически любой диагноз может стать основанием для эвтаназии.



Например, рекомендовать самоубийство при поддержке врача могут при аутоимунных заболеваниях или даже остеохондрозе. Настоятельно советуют покончить с собой пенсионерам. Это якобы спасет их от необходимости искать деньги на дорогостоящее лечение. Даже подросткам предоставлено право на эвтаназию по пространному перечню оснований. Самоубийство рекламируется и на местном ТВ в качестве лучшего способа справиться с неразрешимыми проблемами.