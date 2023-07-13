Число голодающих в мире с 2019 года увеличилось на 122 млн человек - ООН

Число голодающих в мире на фоне различных кризисов с 2019 года выросло на 122 млн человек. Такие данные приводятся в опубликованном докладе "Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в мире", подготовленном пятью специализированными учреждениями ООН, пишет БЕЛТА со ссылкой на сайтЦентра новостей ООН.

В 2022 году с проблемой голода столкнулись "от 691 до 783 млн человек (усредненное значение - 735 млн)". Это на 122 млн человек больше, чем в 2019 году, до начала пандемии COVID-19. Как указывается в документе, рост обусловлен эпидемией коронавируса, экстремальными погодными явлениями и конфликтами.

Отмечается, что в 2022 году прогресс в борьбе с голодом наблюдался в Азии и Латинской Америке, однако в Западной Азии, странах Карибского бассейна и во всех субрегионах Африки масштабы голода продолжали увеличиваться. Наиболее пострадавшим регионом остается Африка: на континенте голодает каждый пятый, что превышает среднемировой показатель более чем в два раза.

Положение дел в области продовольственной безопасности и питания в 2022 году оставалось печальным. В докладе подчеркивается, что примерно 29,6 % населения мира, или 2,4 млрд человек, не имели постоянного доступа к продовольствию. При этом около 900 млн человек столкнулись с острой нехваткой продуктов питания.

В ООН предупредили, что если тенденции не изменятся, то цель ликвидации голода к 2030 году, не будет достигнута.