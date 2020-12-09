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Число инфицированных COVID-19 на планете достигло 68,5 миллиона
Более полутора миллионов человек скончались от коронавируса или спровоцированных им осложнений других болезней. В Соединенных Штатах Джо Байден, вероятный будущий президент, представил общественности свою команду медиков, которая будет занята реализацией противоэпидемической стратегии.
Противоэпидемическая стратегия США
Массовая вакцинация
Тем временем одна за другой страны планеты приступают к массовой вакцинации: первой это сделала Великобритания. В третьей декаде декабря дадут старт аналогичной кампании в Мексике: эта страна наряду с Соединенными Штатами и Бразилией считается наиболее пострадавшей от COVID.
Печальные рекорды в Европе
В Европе продолжают фиксироваться рекорды по числу зараженных: такие сообщения приходят из Франции, Нидерландов, Бельгии. С сегодняшнего дня введен строгий локдаун в Баварии, где карантин ужесточен даже в сравнении с очень строгим немецким. В Мюнхене решили перевести образование на дистанционку, закрыть все предприятия сферы сервиса, а гражданам запретили без необходимости покидать свои дома. А глава Минздрава Украины Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что уже сегодня будет принято решение по локдауну.
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