Число инфицированных COVID-19 на планете достигло 68,5 миллиона

Более полутора миллионов человек скончались от коронавируса или спровоцированных им осложнений других болезней. В Соединенных Штатах Джо Байден, вероятный будущий президент, представил общественности свою команду медиков, которая будет занята реализацией противоэпидемической стратегии.



Противоэпидемическая стратегия США

Массовая вакцинация

Тем временем одна за другой страны планеты приступают к массовой вакцинации: первой это сделала Великобритания. В третьей декаде декабря дадут старт аналогичной кампании в Мексике: эта страна наряду с Соединенными Штатами и Бразилией считается наиболее пострадавшей от COVID.

Печальные рекорды в Европе