Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 миллионов

В Мельбурне ввели комендантский час

В Мельбурне (втором по величине городе Австралии) до 13 сентября ввеликомендантский час из-за эпидситуации. Жителям запрещено уходить от дома более чем на пять километров, нельзя проводить свадьбы. Заниматься спортом на воздухе можно только в течение часа.

Бельгия расширила список запрещенных к посещению стран

Список запрещенных к посещению регионов Европы из-за вспышки коронавируса расширил МИД Бельгии. Под запрет попали некоторые города Франции, Швейцарии, Испании.

Усиление ограничений во Вьетнаме

Во Вьетнаме после почти полной победы над COVID-19 выявлено 40 случаев заражения в популярном среди туристов городе Дананг. Там приостановлены все полеты, ограничено железнодорожное и автомобильное сообщение с муниципалитетом и соседним курортом Хойан на 15 дней.

Протесты в Сан-Франциско

А жители американского Сан-Франциско вышли на массовую акцию протеста с требованиями амнистировать заключенных. Число инфицированных коронавирусом там, по некоторым данным, превысило 8 тысяч. Всего же в США с начала вспышки зарегистрировано 154 тысячи погибших, свыше 4,5 миллиона зараженных.