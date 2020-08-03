3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 18 миллионов
В Мельбурне ввели комендантский час
В Мельбурне (втором по величине городе Австралии) до 13 сентября ввеликомендантский час из-за эпидситуации. Жителям запрещено уходить от дома более чем на пять километров, нельзя проводить свадьбы. Заниматься спортом на воздухе можно только в течение часа.
Бельгия расширила список запрещенных к посещению стран
Список запрещенных к посещению регионов Европы из-за вспышки коронавируса расширил МИД Бельгии. Под запрет попали некоторые города Франции, Швейцарии, Испании.
Усиление ограничений во Вьетнаме
Во Вьетнаме после почти полной победы над COVID-19 выявлено 40 случаев заражения в популярном среди туристов городе Дананг. Там приостановлены все полеты, ограничено железнодорожное и автомобильное сообщение с муниципалитетом и соседним курортом Хойан на 15 дней.
Протесты в Сан-Франциско
А жители американского Сан-Франциско вышли на массовую акцию протеста с требованиями амнистировать заключенных. Число инфицированных коронавирусом там, по некоторым данным, превысило 8 тысяч. Всего же в США с начала вспышки зарегистрировано 154 тысячи погибших, свыше 4,5 миллиона зараженных.
Всего в мире число инфицированных COVID-19 превысило 18 миллионов, умерли 687 тысяч. Выздоровели более 10,5 миллионапациентов.
Президент
Все
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Политика
Все
Общество
Все
Диалог бизнеса и власти - в Беларуси стартовала Неделя предпринимательства
Госпогранкомитет: более 1 млн европейцев посетили Беларусь без виз
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
В мире
Все
Бывший глава Минфина Германии: Шольц использует Украину как предлог для увеличения дефицита бюджета
На него делали огромную ставку, но что-то пошло не так - как Шольц потерял доверие у немцев
Передадут ли Трампу войну, которую невозможно потушить?
Почему во Франции перестали вести учет бездомных и как дети становятся товаром для взрослых
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера