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Число погибших детей в результате теракта в "Крокус Сити Холле" возросло до шести
Шесть детей погибли в результате трагедии в "Крокусе". Пятеро пострадавших остаются в больнице, двое из них в тяжелом состоянии. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, пишет ТАСС.
"На данный момент у нас данные о шести погибших детях, семеро пострадавших. Двое уже лечатся дома, пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести. Детей я навещала, постоянно на связи с главврачами больниц, всем необходимым дети обеспечены, прогнозы положительные", - сказала она.
Ранее было известно о пяти погибших.
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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