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Число погибших из-за пожаров на Гавайях выросло до 53 человек

На Гавайях разворачивается природная катастрофа: 53 человека погибли в результате лесных пожаров. Власти не исключают, что число жертв может вырасти.

С острова Мауи, где бушует стихия, были эвакуированы десятки человек. Пламя уничтожило популярный у туристов город Лахайна, исторические здания обращены в пепелища.

Всего, по оценкам местных властей, из-за стихии разрушен или поврежден 271 объект инфраструктуры. Десятки человек получили ранения.

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