Число погибших из-за пожаров на Гавайях выросло до 53 человек

На Гавайях разворачивается природная катастрофа: 53 человека погибли в результате лесных пожаров. Власти не исключают, что число жертв может вырасти.

С острова Мауи, где бушует стихия, были эвакуированы десятки человек. Пламя уничтожило популярный у туристов город Лахайна, исторические здания обращены в пепелища.