Число погибших из-за снежной бури в США увеличилось до 23

Число погибших из-за последствий снежной бури в США увеличилось до 23, пишет ТАСС.

24 декабря телекомпания NBC сообщила, в результате различных происшествий, связанных со снежной бурей, обрушившейся на США, погибли по меньшей мере 23 человека.

По данным телекомпании, гибель людей зафиксирована в штатах Висконсин, Канзас, Кентукки, Колорадо, Миссури, Мичиган, Небраска, Нью-Йорк, Огайо, Оклахома и Теннесси. Ранее сообщалось о 16 погибших.

Из-за непогоды в субботу в США, по данным портала flightaware.com, было отменено более 2,3 тыс. рейсов.

По сведениям портала poweroutage.us, из-за снежной бури в стране без электричества остаются около 240 тыс. пользователей.