Число погибших на юго-западе Сирии из-за серии взрывов возросло до 246 человек

Число погибших из-за серии взрывов и нападений террористов "Исламского государства" в провинции Эс-Сувейда на юго-западе Сирии возросло до 246 человек. Террористы-смертники 25 июля произвели несколько атак, в том числе возле рынка и на центральной площади в столице провинции. Еще несколько боевиков атаковали жителей небольших поселков в окрестностях города. Из населенных пунктов нападавших выбили войска правительственной армии. Не менее 10 военных погибли. Потери у террористов 38 человек. Данная серия нападений стала одной из крупнейших, которую совершали исламисты в Сирии.