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Число погибших от циклона "Идаи" в Мозамбике может дойти до тысячи человек

Еще в четверг стихия вызвала сход оползня близ города Бейра, но добраться до него спасателям удалось только спустя три дня. Всего в южной части Африканского континента жертвами стихии стали свыше 200 человек. Сотни пропали без вести. Тысячи пострадали. Соболезнования президентам Зимбабве и Мозамбика, родным и близким погибших направил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко передал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

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