Число погибших от циклона "Идаи" в Мозамбике может дойти до тысячи человек

Еще в четверг стихия вызвала сход оползня близ города Бейра, но добраться до него спасателям удалось только спустя три дня. Всего в южной части Африканского континента жертвами стихии стали свыше 200 человек. Сотни пропали без вести. Тысячи пострадали. Соболезнования президентам Зимбабве и Мозамбика, родным и близким погибших направил Глава белорусского государства. Александр Лукашенко передал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.



