Число погибших после ЧП на Каховской ГЭС выросло до 25

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области возросло до 25 человек, еще 17 человек числятся пропавшими без вести. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

"На вчерашний день пропавших без вести было 17 человек. Пока что ни службы по ЧС, ни военные, которые активно участвуют в поисках, найти людей не могут. Сейчас известно о 25 погибших", - сказал Владимир Сальдо.

Накануне он отметил, что с подтопленных территорий ниже ГЭС по течению Днепра эвакуированы почти 8 тыс.жителей. В пунктах временного размещения находятся более 1,9 тыс. человек.

Владимир Сальдо также сообщал, что разрушенная плотина Каховской ГЭС подлежит восстановлению. Подтопленные после разрушения гидроэлектростанции территории будут восстановлены в кратчайшие сроки, заверил он. Приоритетной задачей после схода воды станет обеспечение санитарной и экологической безопасности в зоне ЧС.

Верхняя часть Каховской ГЭС была повреждена в ночь с 5 на 6 июня. На месте разрушения начался нерегулируемый сброс воды, в результате чего несколько населенных пунктов оказались затоплены. СК России возбудил уголовное дело о теракте после разрушения плотины. Отмечается, что инцидент может повлечь за собой тяжелые последствия для десятков тысяч жителей, а также негативно сказаться на экологической ситуации в регионе.