Число погибших после землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам

В Турции растет число жертв в результате землетрясения. Погибших уже почти 3 тысячи. Пострадавших более 15 тысяч. Разрушено свыше 6 тысяч домов, под которыми находятся люди. В регионе не утихает сейсмическая активность. За сутки зафиксировано 185 афтершоков. Здания продолжают рушиться на глазах у жителей и во время прямых репортажей местных телеканалов.