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Число погибших после землетрясения в Турции приблизилось к трем тысячам
В Турции растет число жертв в результате землетрясения. Погибших уже почти 3 тысячи. Пострадавших более 15 тысяч. Разрушено свыше 6 тысяч домов, под которыми находятся люди. В регионе не утихает сейсмическая активность. За сутки зафиксировано 185 афтершоков. Здания продолжают рушиться на глазах у жителей и во время прямых репортажей местных телеканалов.
В Турции объявлен семидневный траур по погибшим при землетрясении
В морском порту Искендерун после землетрясения вспыхнул пожар. Международный аэропорт Хатай парализован. Доставка помощи самолетами невозможна из-за уничтоженной взлетной полосы. В зоне бедствия идет спасательная операция, задействовано более 9 тысяч человек, специалисты и техника прибывают и из других стран. До 12 февраля в Турции объявлен общенациональный траур.
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