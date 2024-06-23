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Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до трех
Количество погибших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь выросло до трех человек, двое из которых дети. Число пострадавших увеличилось почти до 100, сообщает БЕЛТА.
"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Количество раненых выросло почти до 100 человек", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале губернатора.
По имеющимся сведениям, вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Михаил Развожаев уточнил, что на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов. В прокуратуре Севастополя отметили, что работает горячая линия по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам и устранения повреждений инфраструктуры города.
Как сообщили в Минобороны РФ, 23 июня около 12:15 ВСУ совершили атаку по инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения атаки дежурные силы ПВО сбили четыре ракеты. Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.
Фото: БЕЛТА
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