Число погибших при атаке ВСУ на Севастополь выросло до трех

Количество погибших из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь выросло до трех человек, двое из которых дети. Число пострадавших увеличилось почти до 100, сообщает БЕЛТА.



"Количество погибших выросло до трех человек: мы потеряли двух детей и одного взрослого. Количество раненых выросло почти до 100 человек", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале губернатора.



По имеющимся сведениям, вся система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на рабочих местах. Операционные развернуты. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Михаил Развожаев уточнил, что на месте происшествия на Северной стороне находится прокурор Севастополя Андрей Шевцов. В прокуратуре Севастополя отметили, что работает горячая линия по вопросам оказания помощи пострадавшим гражданам и устранения повреждений инфраструктуры города.

