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Число погибших при крушении пассажирского поезда Воркута - Новороссийск достигло трех
На месте крушения пассажирского поезда Воркута - Новороссийск спасатели обнаружили тело третьего погибшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В среду, 26 июня, 9 из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.
В четверг утром в РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших. Чуть позже - о том, что под опрокинувшимся вагоном найдено тело еще одного мужчины.
По данным Минздрава Коми на 10:30 (по московскому времени), в больницах остаются восемь человек, среди них - 14-летняя девочка, которая сейчас находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.
В РЖД предварительной причиной аварии назвали подмыв полотна из-за обильных осадков.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".
Фото из открытых источников
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