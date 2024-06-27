Число погибших при крушении пассажирского поезда Воркута - Новороссийск достигло трех

На месте крушения пассажирского поезда Воркута - Новороссийск спасатели обнаружили тело третьего погибшего, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

В среду, 26 июня, 9 из 14 вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута - Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. В поезде находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги.

В четверг утром в РЖД сообщили об обнаружении тел двух погибших. Чуть позже - о том, что под опрокинувшимся вагоном найдено тело еще одного мужчины.

По данным Минздрава Коми на 10:30 (по московскому времени), в больницах остаются восемь человек, среди них - 14-летняя девочка, которая сейчас находится в отделении реанимации Республиканской детской клинической больницы.

В РЖД предварительной причиной аварии назвали подмыв полотна из-за обильных осадков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта".