Число погибших при крушении самолета в Индии возросло до 20 человек

Увеличилось число погибших в результате жесткой посадки пассажирского самолета на юге Индии. Катастрофа унесла жизни 20 человек, 73 пассажира находятся в тяжелом состоянии в больницах. Напомним, летевший из Дубая в город Кожикоде лайнер местной бюджетной авиакомпании Air India Express после приземления выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на части. Благодаря тому, что пилоты вовремя выключили двигатели, удалось избежать крупного пожара. Бортовые самописцы самолета обнаружены на месте трагедии, их расшифровка начнется в ближайшее время.



