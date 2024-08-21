На месте кораблекрушения возле поселка Маджоко на реке Люкени в Демократической Республике Конго обнаружено не менее 20 погибших. Об этом сообщает Actualite.



"На сегодня мы обнаружили 16 бездыханных тел. Плюс четыре тела на месте трагедии были обнаружены днем ранее, то есть в целом 20 тел", - сообщили местные власти. Всего погибли 16 мужчин и 4 женщины.



Продолжается поисковая операция. Подробностей о количестве выживших не приводится.



Ранее сообщалось, что свыше 200 человек пропали без вести после крушения судна на реке Люкени в центральной части Демократической Республики Конго. По данным местных СМИ, спастись после катастрофы удалось немногим, десятки пассажиров могли утонуть.

