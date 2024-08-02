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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти

Спасатели извлекли тело девочки из-под завалов дома в Нижнем Тагиле. Теперь число погибших в результате взрыва газа выросло до 5. Судьба еще двоих детей остается неизвестной.

1 августа два подъезда пятиэтажки обрушились из-за взрыва газовоздушной смеси. Пострадали около 20 человек. Из поврежденного и соседних домов было эвакуировано 70 жильцов. Для них развернут пункт временного размещения.

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