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Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле выросло до пяти
Спасатели извлекли тело девочки из-под завалов дома в Нижнем Тагиле. Теперь число погибших в результате взрыва газа выросло до 5. Судьба еще двоих детей остается неизвестной.
1 августа два подъезда пятиэтажки обрушились из-за взрыва газовоздушной смеси. Пострадали около 20 человек. Из поврежденного и соседних домов было эвакуировано 70 жильцов. Для них развернут пункт временного размещения.
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