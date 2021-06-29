Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 11

Продолжается спасательная операция во Флориде. Там число погибших при обрушении дома возросло до 11. Неизвестной остается судьба еще 150 человек. Власти до сих пор уточняют, сколько людей было в доме в момент ЧП. Спасателям удалось продвинуться вглубь завалов всего на восемь метров. Железобетонная конструкция расколота на множество частей, и приходится соблюдать осторожность, чтобы не вызвать новые обрушения. Кроме того, операцию усложняют постоянные дожди. Спасателям помогают специалисты из Мексики и Израиля. Между тем власти штата Флорида начали масштабную инженерную проверку всех зданий в районе, которым более 40 лет, чтобы избежать повторения трагедии. Также объявлен сбор средств для помощи семьям погибших и пострадавших: уже собрали более полутора миллиона долларов.